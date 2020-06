Juventus x Lecce: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Velha Senhora entra em campo nesta sexta-feira (26), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Após mais de três meses de paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, a voltou a campo no Campeonato Italiano com vitória sobre o por 2 a 0, e agora se prepara para enfrentar o Lecce nesta sexta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Lecce DATA Sexta-feira, 26 de junho de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Italiano, com 62 pontos, a Juventus recebe o Lecce com portões fechados, sem contar com Mattia De Sciglio, lesionado, além de Danilo, suspenso.

Do outro lado, o Lecce na 18ª posição, com 25 pontos, luta contra o rebaixamento.

Luca Rossettini deve substituir Biagio Meccariello na defesa, enquanto Matteo Mancosu entra como titular, uma vez que Alessandro Deiola e Antonin Barak estão lesionados.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Ramsey, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Lecce: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petrccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara, Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Inter Campeonato Italiano 8 de março de 2020 Bologna 0 x 2 Juventus Campeonato Italiano 22 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Campeonato Italiano 30 de junho de 2020 16h45 (de Brasília) Juventus x Campeonato Italiano 4 de julho de 2020 12h15 (de Brasília)

LECCE

JOGO CAMPEONATO DATA Lecce 2 x 7 Campeonato Italiano 1 de março de 2020 Lecce 1 x 4 Campeonato Italiano 22 de junho de 2020

Próximas partidas