Juventus x Lazio terá “batalha dos carrascos” entre Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile

Os dois atacantes vem em ótimas sequências contra os respectivos adversários nesta rodada de futebol italiano

Juventus e Lazio se enfrentam neste sábado (05), pela 26ª rodada da Serie A italiana. Enquanto o time de Turim luta para emplacar uma ótima sequência, a fim de não ver a dupla de Milão se distanciar ainda mais nas primeiras posições, os romanos azuis-celestes entrarão em campo no Allianz Stadium em busca de um bom resultado para adentrarem na zona de classificação para as competições europeias.

Embora venha de empate e vitória nos duelos sobre a Lazio, o time romano passou a ser um osso duro de roer para a Juventus – derrotada pelos laziale na final da Supercopa Italiana em 2019, por exemplo. E com as presenças de Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile em cada um dos lados, a promessa para o duelo é de gols.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cristiano não apenas é o atual artilheiro da competição, com 20 gols, como balançou as redes da Lazio cinco vezes nos últimos cinco encontros válidos pela Serie A italiana – apenas contra o Parma o português marcou mais vezes (seis) na primeira divisão.

Immobile, contudo, tem sido tão carrasco da Juventus, clube que o lançou para o futebol profissional, quanto CR7 tem sido da Lazio: foram cinco gols sobre a Velha Senhora, menos apenas do que Lorenzo Insigne, do Napoli. Deste total, três gols foram anotados justamente no Allianz Stadium.

Além da batalha entre equipes correndo atrás de seus objetivos, o duelo deste sábado (05) reserva também o encontro entre dois dos principais goleadores do futebol atual.