Juventus x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sábado (15), pela 37ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Só a vitória interessa! De olho em uma vaga na Champions League, a Juventus recebe a campeã Inter de Milão neste sábado (15), em Turim, a partir das 13h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, por streaming. Na Goal , você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando aqui.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Inter de Milão DATA Sàbado, 15 de maio de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim, ITA HORÁRIO 13 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter de Milão já é campeã da Serie A / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, por streaming, rá transmitir o jogo deste sábado (15), às 13 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A Juventus entra em campo pensando apenas na vitória, já que a Velha Senhora precisa somar pontos se quiser ter chances de disputar a Champions League na próxima temporada. O time de Pirlo vai com força total para o clássico, com Cristiano Ronaldo confirmado no ataque.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER DE MILÃO

Após conquistar o título italiano com três rodadas de antecedência, a Inter de Milão vai a campo com o que tem de melhor (sem contar com Vidal e Kolarov, lesionados), para tentar atrapalhar os planos do rival.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 3 Juventus Serie A TIM 12 de maio de 2021 Juventus 0 x 3 Milan Serie A TIM 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Juventus Copa da Itália 19 de maio de 2021 16h (de Brasília) Bologna x Juventus Serie A TIM 23 de maio de 2021 A definir

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 1 Roma Serie A TIM 12 de maio de 2021 Inter de Milão 5 x 1 Sampdoria Serie A TIM 8 de abril de 2021

Próximas partidas