Juventus x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano

Clássico eletrizante na Itália! Juventus e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (3), em Turim, às 15h45 (de Brasília), pela 31ª rodada da Serie A italiana.

A Velha Senhora é a quarta colocada do italiano, com 59 pontos marcados. Já os Nerazzurri estão em terceiro lugar da Serie A, com 60 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Juventus sabe que não poderá contar com Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, lesionados, enquanto Pellegrini está suspenso.

Além disso, Bonucci, com problema físico, é dúvida. No ataque, Dybala e Morata lutam por uma vaga ao lado de Vlahovic.

Do outro lado, a Inter de Milão terá o reforço de Brozovic, recuperado de lesão, mas De Vrij segue no departamento médico.

Quem também volta à equipe é Lautaro Martinez, após cumprir quarentena devido ao covid-19.

Possível escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

DESFALQUES

JUVENTUS:

Chiesa, McKennie e Kaio Jorge: lesionados.

Pellegrini: suspenso

INTER DE MILÃO:

De Vrij: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventus e Inter de Milão será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, neste domingo.