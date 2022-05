Juventus x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa da Itália 21/22

No estádio Olímpico de Roma, Juventus e Inter de Milão fazem a grande final da Copa Itália na tarde desta quarta-feira (11), a partir das 16h (de Brasília).

A Velha Senhora passou pela Fiorentina na semifinal, enquanto os Nerazzurri eliminaram o Milan.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Juventus não poderá contar com McKennie e Bonucci, lesionados.

A Velha Senhora deve ter De Ligh e Chiellini na defesa, com Zakaria e Rabiot no meio, além do artilheiro Vlahovic no ataque.

Do outro lado, a Inter de Milão não tem problemas no elenco para o duelo desta quarta-feira.

No ataque é disputa é grande entre Dzeko, Alexis Sanchez e Correa para atuar ao lado de Lautaro Martinez.

Possível escalação do Juventus: Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Martinez.

DESFALQUES

JUVENTUS:

McKennie e Bonucci: lesionados.

INTER DE MILÃO:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventus e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira.