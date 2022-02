Juventus x Hellas Verona: onde assistir ao vivo, horário e informações da Serie A italiana 2021/22

Juventus e Hellas Verona se enfrentam neste domingo (6), em Turim, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 24ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, novo serviço de streaming dos Canais Disney.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Hellas Verona DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, transmite o jogo deste domingo, no Allianz Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da pausa da Data Fifa, a Juventus volta aos gramdos contra o Hellas Verona. A Juve, de Turim, ocupa a quinta posição da Serie A italiana, com 42 pontos conquistados.

Do outro lado, o Hellas Verona quer pontuar na tabela para alcançar as equipes de cima da competição, já que desperdiçou muitos pontos no começo do campeonato. A equipe, atualmente, ocupa o nono lugar da tabela, com 33 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 1 Sampdoria Copa da Itália 18 de janeiro de 2022 Milan 0 x 0 Juventus Campeonato Italiano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Sassuolo Campeonato Italiano 10 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Atalanta x Juventus Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

HELLAS VERONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Sasuolo 2 x 4 Hellas Verona Campeonato Italiano 16 de janeiro de 2022 Hellas Verona 2 x 1 Bologna Campeonato Italiano 21 de janeiro de 2022

Próximas partidas