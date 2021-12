Juventus x Genoa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Querendo encostar nos rivais da parte de cima da tabela, a Juventus enfrenta o Genoa neste domingo (5), em Turim, às 16h45 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Genoa DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tentando entrar no G-6 do Campeonato Italiano, a Juventus conta com a força de sua torcida para somar mais pontos em casa.

A Velha Senhora terá os desfalques de Ramsey, Danilo e Chiese. Porém, McKennie e De Sciglio retornam ao time.

Do outro lado, o Genoa precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento.

Rovella e Sturaro não foram relacionados para o jogo deste domingo, assim como Maksimovic, Fares, Kallon, Destro, Criscito e Caicedo.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Kulusevski; Morata.

Provável escalação do Genoa: Sirigu; Bani, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Badelj, Cambiaso; Ekuban, Bianchi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Salernitana 0 x 2 Juventus Serie A italiana 30 de novembro de 2021 Juventus 0 x 1 Atalanta Serie A italiana 27 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Malmo Champions League 8 de dezembro de 2021 14h45 (de Brasília) Venezia x Juventus Serie A italiana 11 de dezembro de 2021 14h (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 0 x 3 Milan Serie A italiana 1 de dezembro de 2021 Udinese 0 x 0 Genoa Serie A italiana 28 de novembro de 2021

Próximas partidas