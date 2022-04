Juventus x Bologna: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Juventus e Bologna se enfrentam neste sábado (16), em Turim, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Italinoa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Bologna DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, que vão transmitir o jogo deste sábado (16), no Juventus Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de vitória sobre o Cagliari por 2 a 1, a Juventus busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para seguir no G-4 do Campeonato Italiano.

Por outro lado, o Bologna, no meio da tabela, com 37 pontos, vem de vitória sobre o Sampdoria por 2 a 0 na última rodada.

Em 176 confronto entre as equipes, a Juve registra 91 vitórias, contra 28 do Bologna, além de 57 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Inter Campeonato Italiano 3 de abril de 2022 Cagliari 1 x 2 Juventus Campeonato Italiano 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Fiorentina Coppa Italia 20 de abril de 2022 16h (de Brasília) Sassuolo x Juventus Campeonato Italiano 24 de abril de 2022 A definir

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 0 Bologna Campeonato Italiano 4 de abril de 2022 Bologna 2 x 0 Sampdoria Campeonato Italiano 11 de abril de 2022

Próximas partidas