Juventus x Bologna: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar neste sábado (16) para Juventus x Bologna, a partir das 13h30 (de Brasília), em Turim, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

Depois de vencer o Cagliari por 2 a 1, a Juve busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para seguir no G-4, enquanto Bologna, no meio da tabela, com 37 pontos, vem de vitória sobre o Sampdoria por 2 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o conronto em Turim, a Juventus pode ter Federico Bernardeschi entre os titulares, enquanto Arthur, lesionado, está fora.

Já o Bologna terá o retorno de Nicolás Domínguez, afastado dos gramados desde janeiro.

Possível escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

Possível escalação do Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow.

DESFALQUES

JUVENTUS:

FULANO: lesionado

CICLANO: suspenso (cartão vermelho)

BOLOGNA:

FULANO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventus e Bologna será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, neste sábado (15).