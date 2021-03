Juventus x Benevento: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam pela 28ª rodada da Serie A, no domingo (21), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Lutando na parte debaixo da tabela da Serie A, o Benevento vai visitar a Juventus no domingo (21), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada da competição italiana. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Benevento DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rosario Abisso

Assistentes: Alessandro Giallatini e Alessandro Lo Cicero

Quarto árbitro: Antonia Giua

VAR: Luca Banti

Assistentes VAR: Mauro Vivenzi

ONDE VAI PASSAR?



O Benevento é o 16º colocado da Serie A / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo deste domingo, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENEVENTO

Com apenas quatro pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, o Benevento ocupa a 16ª colocação. O time, que tem uma sequ6encia de 11 jogos sem vitória, não tem um bom retrospecto contra a Velha Senhora.

Provável escalação do Benevento: Montipò; Improta, Tuia e Barba; Hetemaj, Roberto Insigne, Tello e Viola; Caprari, Gaich e Ionitta.

JUVENTUS

Terceira colocada da Serie A, a Juve está com dez pontos de desvatagem em relação à Inter de Milão, líder da competição, e com um ponto a menos do que o Milan, segundo colocado. Jás são cinco jogos seguidos com vitórias no Italiano, mas vem de eliminação na Champions League.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini e Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENEVENTO

JOGO CAMPEONATO DATA Benevento 1 x 4 Fiorentina Serie A 13 de março de 2021 Spezia 1 x 1 Benevento Serie A 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Parma Serie A 3 de abril de 2021 10h (de Brasília) Benevento x Sassuolo Serie A 11 de abril de 2021 a confirmar

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 3 Juventus Serie A 14 de março de 2021 Juventus 3 x 2 Porto Liga dos Campeões 9 de março de 2021

Próximas partidas