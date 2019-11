Juventus x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), pela quinta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o visita a já classificada nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 26 de novembro LOCAL Allianz Stadium - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Velha Senhora já assegurou a vaga para a próxima fase da UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

JUVENTUS

Já classificada para a próxima fase da Champions League, a Juventus entra em campo ainda sem saber o que é perder na competição, com três vitórias e um empate.

Para o confronto em casa contra os colchoneros, o técnico Sarri promoverá o retorno de Cristiano Ronaldo, que descansou contra o no fim de semana.

Por outro lado, Alex Sandro ainda é dúvida devido a lesão, enquanto Cuadrado retorna ao time.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Ramsey; Higuaín, Cristiano Ronaldo

ATLÉTICO DE MADRID

Aparecendo na segunda posição do Grupo D, com sete pontos, o Atlético de Madrid desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação antecipada na última rodada, e agora entra em campo contra a Velha Senhora de olho na vaga.

O técnico Diego Simeone poderá contar com Thomas Partey e Saul Niguez, que retornam após cumprirem suspensão na , além de João Felix recuperado de lesão após seis jogos ausentes.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Hermoso, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Ñíguez, Lemar; Morata, Félix