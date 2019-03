Juventus x Atlético de Madrid: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após derrota no jogo de ida, Velha Senhora precisa vencer por três gols de diferença para avançar na Champions League

Com Cristiano Ronaldo em campo, a recebe o nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da .

Depois de ser derrotada por 2 a 0 no Wanda Metropolitano, a equipe comandada por Massimiliano Allegri busca a virada em seu estádio para avançar às quartas de final. Para o objetivo ser alcançado, os italianos precisam vencer por três gols de diferença.

Veja informações da partida!

JOGO Juventus x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Juventus Stadium - Turim, HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O duelo será transmitido pelo canal TNT, além página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Com força máxima e contando com o talento de Cristiano Ronaldo, Allegri revelou na véspera do duelo que sua equipe deve ser mais veloz, verticalizar mais o jogo e apostar mais nas bolas paradas para tentar a "remontada" nesta terça, em Turim.

“Precisamos entender que direção o jogo vai tomar e jogar de forma diferente da qual jogamos em Madri. Precisaremos de velocidade e devemos verticalizar muito”, disse.

Para o duelo contra o Atlético, Douglas Costa será desfalque e não foi sequer relacionado. O atacante ainda se recupera de lesão na coxa. Outros desfalques da Juventus são o atacante Cuadrado, que ainda não jogou em 2019 por conta de lesão no joelho, e Khedira, que se recupera de problemas cardíacos.

Provável escalação:

ATLÉTICO DE MADRID

Por outro lado, os Colchoneros não poderão contar com os suspensos Diego Costa e Thomas Partey, além dos laterais Filipe Luís e Lucas Hernández. Godín, antes dúvida, viajou com a equipe.

Com a boa vantagem construída no primeiro jogo, Simeone se mostrou muito confiante para o duelo de logo mais, e se recusou a particularizar o talento de CR7.

"É em campo que conta, não nas palavras. Quando começa uma eliminatória tão importante com dois rivais importantes numa competição como esta, disputada em dois jogos, quem jogar melhor vai vencer.", disse.

"A Juventus têm uma equipe de campeões em todas as linhas, homens que já enfrentaram muitas batalhas. Ofensivamente, têm jogadores muito importantes como Bernardeschi e Dybala, do qual teremos de ter atenção máxima", concluiu.

Provável escalação: