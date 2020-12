Juventus x Atalanta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam na quarta (16), às 14h30 (de Brasília), pela 12ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Ainda em busca do topo da tabela, a recebe a para o que deve ser mais um grande jogo da italiana. O confronto será nesta quarta-feira (16), às 14h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Atalanta DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quarta colocada da Serie A, a Juventus está a qautro pontos do líder e empatada com o , terceiro colocado. A única mudança na equipe de Andrea Pirlo deve ser a saída de Alex Sandro, que recebu um descanso do treinador para o jogo.

Já a Atalanta, oitava colocada, tem seis pontos de diferença em relação à primeira equipe na zona de classificação para a Liga dos Campeões, que é a própria Juve. Gian Piero, que deixou parte da equipe descansar na última rodada, terá a volta de seus principais jogadores para o duelo com a ataul campeã da .

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo

Provável escalação da Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Juventus Serie A 13 de dezembro de 2020 0 x 3 Juventus Liga dos Campeões 8 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Serie A 19 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília) Juventus x Serie A 22 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 3 x 0 Fiorentina Serie A 13 de dezembro de 2020 0 x 1 Atalanta Serie A 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas