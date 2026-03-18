Juventus, Vlahovic a um passo da renovação: o final feliz é o favorito nas apostas, com o sérvio continuando na Juventus a 1,65

De quase estar de saída para a renovação do contrato. Parece ser este o final feliz do caso Vlahovic na Juventus. O atacante sérvio está, de fato, a um passo de assinar a extensão do contrato com a equipe bianconera até 2028. Uma hipótese que já é quase uma certeza, segundo as casas de apostas, que oferecem odds de 1,65 na Snai para que o ex-atacante da Fiorentina continue na Continassa também na próxima temporada.





As boas notícias para Luciano Spalletti não param por aí: Vlahovic está, de fato, pronto para retornar ao time no sábado à noite no Allianz Stadium contra o Sassuolo, quatro meses após a grave lesão. O retorno com gol do sérvio (que soma três gols no campeonato) rende 2,08 vezes a aposta na William Hill. O último gol na Série A remonta ao pênalti convertido no 3 a 1 da Juventus contra a Udinese, no último dia 29 de outubro.