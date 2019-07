Juventus usa Cristiano Ronaldo para se tornar o novo galáctico da Europa

Por muito tempo conhecidos por suas contratações astutas, Andrea Agnelli e seus diretores estão atrás de superestrelas no mercado da bola

Foi no verão europeu de 2003 que o diretor de marketing do , José Ángel Sánchez, se sentou em um restaurante na Sardenha com Peter Kenyon e não pôde crer naquilo que estava escutando.

O executivo de futebol do estava disposto a vender David Beckham para os Blancos por 37 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

Sánchez estava empolgado com o negócio. Porém, a sua expressão nunca mudou. Gentilmente, ele se levantou da mesa e fez um telefonema a Florentino Pérez, mandatário do clube.

De acordo com o livro de John Carlin, White Angels, quando o presidente do Real Madrid indagou, Sánchez respondeu gritando: "Amendoim, eles estão pedindo amendoim".



Ele ficou espantado com a avaliação do Manchester United, não pela qualidade de Beckham, mas por sua marca.

O capitão inglês era o rosto mais famoso do planeta. Sánchez acreditava que Beckham valeria no mínimo 500 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões na cotação atual) em acordos comerciais para o clube espanhol.

Antes disso, o clube havia tirado Luis Figo do em 2000, enquanto Zinedine Zidane chegou ao clube na sequência para transformar a dinastia na Europa.

O que a dupla realmente queria era transformar o clube em um local sagrado, com uma marca forte: "Você mantém princípios básicos e se você tem uma boa marca - e o Real Madrid é a melhor marca do esporte -, você fará um bom trabalho", disse Sánchez uma vez.

Andrea Agnelli, presidente da , estava com o famoso período Galáctico do Real Madrid em sua cabeça quando fechou com Cristiano Ronaldo.

O renascimento da Vecchia Signora desde a última década se deve muito ao trabalho astuto de Beppe Marotta no mercado da bola. Ele buscou nomes como Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira, Fernando Llorente e Dani Alves de forma gratuita, enquanto Arturo Vidal (12,5 milhões de euros), Carlos Tevez (9 milhões de euros), Patric Evra (1,5 milhões de euros) e Andrea Barzagli (300 mil euros) foram contratados por valores modestos.



Os 90 milhões de euros gastos por Higuaín em 2016 foram totalmente fora do padrão adotado pela Juventus, mas mostraram que a equipe seria ainda mais dominadora na .

A derrota para o Real Madrid, em 2017, na final da , fez a Juventus mudar a sua postura. Como consequência, a Juve acertou um contrato de 340 milhões de euros para ter o craque português. Foram 100 milhões de euros pela taxa de transferência e 240 milhões em salários pelo atacante de 33 anos de idade.

Ronaldo não é apenas um jogador de futebol. Ele é uma marca maior que David Beckham.

"Foi a primeira vez que o lado comercial e o lado esportivo da Juventus vieram juntos para aliar custo e benefício [de uma contratação]. A chance de ter Cristiano Ronaldo foi por meio disso. E fez sentido, tanto dentro quanto fora de campo", comentou Agnelli em entrevista à Financial Times, no último ano.

O efeito Cristiano Ronaldo foi um enorme benefício para a Juventus em termos comerciais, tendo significante impacto em suas redes sociais.