Juventus tenta contratar Pogba e inicia conversas com agente do jogador

Meio-campista francês passou quatro temporadas na Velha Senhora antes de voltar ao Manchester United

Após uma campanha decepcionante do na última temporada, os Diabos Vermelhos podem perder sua principal estrela, Paul Pogba. De acordo com a Sky Sports Italia, a tem interesse em repatriar o atleta e já iniciou conversas com o agente do jogador, Mino Raiola.

De acordo com a publicação italiana, o Manchester United já foi avisado do interesse dos italianos.

O meio-campista francês campeão do Mundo em 2018 teve uma boa temporada individual no United. Os números confirmam que foi sua melhor campanha desde que se tornou profissional. Ao total, ele ajudou o time inglês participando de 22 gols da equipe. Marcou 13 gols e deu nove assistências.

Pogba é cria da base do Manchester United, mas deixou o Old Trafford de graça em 2012. O motivo para tal foi que não conseguiu ter continuidade na equipe até então treinada por Sir Alex Ferguson.

Na Juventus ele se consolidou como um dos grandes meias modernos e quatro anos depois retornou aos Red Devils como jogador mais caro da história até então. Foram pagos 89 milhões de libras pelo meio-campista.

Ainda restam dois anos de contrato do francês com o clube do noroeste da , o que pode dificultar a negociação. Além de tudo, há outro interessado de peso em contar com Pogba para a próxima temporada: o , que pode negociar com o clube vermelho e colocar até três jogadores como moeda de troca para ter Pogba sob o serviço de Zinedine Zidane.