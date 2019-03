Juventus segura pressão do Napoli e abre 16 pontos na liderança do italiano

Velha Senhora marcou os gols com Pjanic e Emre Can, enquanto Callejón anotou para os mandantes

Em um clássico eletrizante que envolveu os líderes do Campeonato Italiano, a Juventus segurou a pressão do Napoli e venceu por 2 a 1, no estádio San Paolo, na tarde deste domingo (3), em partida válida pela 26ª rodada. Pjanic e Emre Can marcaram os gols da Velha Senhora, enquanto Callejón descontou para os napolitanos.

O primeiro tempo estava equilibrado, até que o goleiro Meret foi expulso após cometer falta em Cristiano Ronaldo na entrada da área, aos 24. Aí a Juventus aproveitou a diferença numérica para abrir o placar em cobrança de falta de Pjanic, na marca dos 27, e ampliou com Emre Can, de cabeça, aos 38.



(Foto: Getty Images)

Mal a bola rolou no segundo tempo e Pjanic foi expulso por interceptar passe com a mão na bola, levando o segundo amarelo e o vermelho. Então foi vez do Napoli pressionar de todas as formas possíveis e conseguiu dimiui aos 15, com Callejón. O jogo esquentou de vez e Alex Sandro fez pênalti aos 37. Só que Insigne mandou a cobrança na trave. A Juve, então, segurou o ímpeto do rival e ficou com a vitória.

Com o resultado, a Juventus disparou na liderança da Serie A, agora com 72 pontos. Já o Napoli fica em segundo lugar, com 56 pontos marcados. Na próxima rodada, a Juve recebe a Udinese, enquanto os napolitanos visitam o Sassuolo.