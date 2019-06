Juventus se anima com Rabiot, ex-PSG, e espera anunciá-lo em breve

Meio-campista está muito perto de fechar com o clube italiano em acordo de 7 milhões de euros por temporada após a chegada de Maurizio Sarri

A está confiante em garantir um acordo para contratar o meio-campista do , Adrien Rabiot. Os italianos esperam fechar um acordo até o final da semana.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A Goal apurou que o meia, que está fora de contrato no final do mês, quer um vínculo de vários anos de € 7 milhões (£ 6m / $ 8m) por temporada dos campeões da Série A, com mais bônus possíveis.

O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, supervisionou pessoalmente a busca do Rabiot e, nos últimos dias, teve a oportunidade de falar diretamente com a mãe e agente do meio-campista, Veronique Rabiot.

Como resultado, há confiança de que um acordo entre as partes será concluído, possivelmente até o fim de semana.

A Juve gostaria de uma resposta definitiva até o final da semana, uma vez que busca acelerar a busca de alvos de transferência após a nomeação do ex-técnico do , Maurizio Sarri, como comandante.

Rabiot está ligado a vários clubes desde que foi afastado pelo em dezembro.

A família do meia esteve envolvida em discussões controversas sobre a renovação de contrato com os campeões da , embora o treinador Thomas Tuchel tenha negado que o afastamento de Rabiot tenha terminado sido por essas negociações, mas, sim, por questões de campo.

O foi amplamente apontado como um pretendente em potencial, enquanto , e foram sugeridos em vários pontos.

No entanto, o esforço colocado em sua contratação pela Juventus foi um longo caminho para impressionar Rabiot.

Enquanto isso, não se acredita que qualquer acordo com Rabiot possa impedir a Juventus de continuar perseguindo o astro do Manchester United, Paul Pogba, embora tal transferência seja considerada difícil.

A Juventus também contratou o meia do , Aaron Ramsey, de forma gratuita, mas o clube ainda se considera fraco nessa posição.

Mais artigos abaixo

Apesar de ter sido contratado até 2021, acredita-se que Sami Khederia, internacional da , esteja no mercado.

Além disso, há algumas dúvidas sobre o futuro de Blaise Matuidi. Não é sabido se ele se encaixará com o novo chefe da Juventus, Sarri.

Sarri substituiu Massimiliano Allegri, que havia administrado o clube nas cinco temporadas anteriores, vencendo a Série A em cada uma dessas campanhas.