Juventus-SC x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e informações do Catarinense 2022

O G.E. Juventus recebe o Avaí nesta quarta-feira (02), às 21h30 (de Brasília), no Estádio João Marcatto, em duelo válido pelo Campeonato Estadual Catarinense. O jogo será transmitido pela plataforma paga de streaming do portal catarinensefort.com, e há como acompanhar aos principais lances em tempo real na GOAL clicando aqui.

JOGO Juventus-SC x Avaí DATA Estádio João Marcatto - Jaraguá do Sul, SC LOCAL 02 de fevereiro de 2022 HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

O jogo será transmitido pela plataforma de streaming Catarinense Fort, disponível através de assinatura. Na GOAL, você acompanha os principais lances em tempo real.

O time da casa, Juventus-SC, está na 9ª posição do torneio estadual, com apenas um ponto conquistado, entre um empate e duas derrotas na competição.

Já o Avaí, com uma vitória, um empate e uma derrota, ocupa atualmente o sexto lugar em 12 na tabela do Campeonato Catarinense, com quatro pontos ao todo.

Em suas últimas partidas, o Moleque Travesso acabou derrotado para a líder do torneio Chapecoense, por 2 a 0, enquanto o Leão da Ilha venceu o vice-lanterna Barra, também por 2 gols a 0.

JUVENTUS-SC

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus-SC 2 x 2 Marcílio Dias Campeonato Catarinense 27 de janeiro de 2022 Chapecoense 2 x 0 Juventus-SC Campeonato Catarinense 30 de janeiro de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus-SC x Avaí Campeonato Catarinense 02 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Juventus-SC x Barra Campeonato Catarinense 06 de fevereiro de 2022 19h00 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 26 de janeiro de 2022 Avaí 2 x 0 Barra Campeonato Catarinense 29 de janeiro de 2022

