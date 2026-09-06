A Juventus arrancou um ponto contra o AC Milan nos acréscimos na noite de domingo. Com um gol do ex-alvo do PSV Alphadjo Cissé, os Rossoneri abriram o placar contra a lógica do jogo em Turim, mas graças a Federico Gatti, que cabeceou para as redes um cruzamento perfeito de Teun Koopmeiners, o duelo ainda terminou em 1 a 1 nos acréscimos. Os dois gigantes têm sete pontos após três partidas. Roma e Inter lideram provisoriamente com nove pontos.

O primeiro tempo foi, sem dúvida, da Juventus, onde Koopmeiners, como tem sido habitual ultimamente, começou no banco. A equipe da casa dominou a posse de bola e buscou o ataque com cautela, enquanto o Milan praticamente não criou nada antes do intervalo.

Uma das maiores chances da primeira etapa foi de Francisco Conceição, que ficou com a bola após uma perda de posse de Alexis Saelemaekers. A finalização do português foi defendida por Mike Maignan, e Manuel Locatelli ficou a centímetros de completar para o gol.

O momento perigoso seguinte também foi protagonizado por Conceição, que foi lançado em profundidade por Douglas Luiz e viu sua boa tentativa ser novamente parada por Maignan. O Milan somou exatamente duas finalizações no primeiro tempo, e nenhuma delas foi no alvo.

Depois do intervalo, Conceição voltou a aparecer de forma positiva. O velocista de lado cortou da direita para dentro e soltou uma bomba, que, para alívio de Maignan, que nada podia fazer no lance, explodiu na trave.

No meio do segundo tempo, pouco depois da entrada de Koopmeiners, o Milan marcou em uma de suas primeiras investidas realmente perigosas na partida. Samuel Chukwueze passou a bola para Cissé, que puxou para dentro, passou por Locatelli e bateu cruzado, entre as pernas de Pierre Kalulu, no canto oposto: 0 a 1.

A Juventus foi com tudo em busca do empate e, apesar das poucas chances claras, acabou sendo recompensada pelo que produziu. Koopmeiners levantou um cruzamento maravilhoso na cabeça de Gatti, que cabeceou para o gol após a bola bater no lado de baixo do travessão: 1 a 1.



