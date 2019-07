Juventus recusa oferta de R$ 210 milhões do Tottenham por Dybala

Equipe de Turim espera pelo menos quase o dobro do que os Spurs ofereceram na primeira tentativa

O Hotspur entrou firme na disputa com outros clubes para poder contar com o argentino Paulo Dybala, da , para a próxima temporada. De acordo com o La Stampa, a Juve recusou uma primeira investida dos Spurs pelo atacante no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A equipe italiana considera baixo o valor oferecido pelo time londrino. A Juve quer forçar os Spurs a quase dobrarem a oferta pelo jogador. A ideia é vender Dybala por 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 370 milhões). De acordo com o The Times, o valor é considerado possível pela diretoria do Tottenham.

Após passar um ano sem contratar absolutamente nenhum jogador para não interferir no orçamento, que tinha a construção do novo estádio como prioridade, Mauricio Pochettino foi enfático após a derrota na final da ao dizer que a equipe precisaria de reforços para essa temporada. O presidente dos Spurs, Daniel Levy já começou a se mexer nessa questão.

O Tottenham foi à para buscar o meia Tanguy Ndombélé, que foi um dos destaques do na última temporada. Além disso, contratou o jovem atacante Jack Clarke junto ao . Esse último, porém, foi emprestado de volta ao time treinado por Marcelo Bielsa.