Juventus x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Parisienses buscam encerrar a primeira fase da UCL na liderança do Grupo H; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para terminar em primeiro do Grupo H, o PSG visita a Juventus nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), em Turim, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming.

Com três vitórias e dois empates, o PSG, com 11 pontos, briga com o Benfica, que enfrenta o Maccabi Haifa, pela liderança do Grupo H.

A equipe parisiense terá o retorno de Marco Verrati, que cumpriu suspensão na vitória por 7 a 2 sobre o Maccabi Haifa na última rodada, mas Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Assim, Pablo Sarabia pode substituir o brasileiro.

Já a Juventus busca confirmar a classificação na Liga Europa. Com três pontos, os italianos registram uma vitória e quatro derrotas.

"Não podermos nos comparar com as melhores equipes da Europa é frustrante, mas agora temos de nos concentrar nos próximos jogos: primeiro o PSG, depois [Serie A]. Neste momento, os jovens jogadores são extremamente importantes porque nos dão energia e frescor", afirmou Massimiliano Allegri.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Bonucci, Gatti, Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Milik.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Soler, Verratti, Ruiz; Sarabia, Mbappe, Messi.

Desfalques

PSG

Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Presnel Kimpembe e Keylor Navas, lesionados, seguem fora.

Juventus

Pogba, Weston McKennie e Vlahovic, lesionados, e Danilo, suspenso, desfalcam a Juve.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium – Turim, ITA

• Arbitragem: CARLOS DEL CERRO (árbitro), DIEGO BARBERO e GUADALUPE PORRAS (assistentes), JOSÉ LUIS MUNUERA (quarto árbitro) e JUAN MARTINEZ (AVAR)