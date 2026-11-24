Juventus lidera disputa pela contratação
Segundo o TEAMtalk, a Juventus está à frente dos demais interessados em Taylor e espera que uma oferta de € 40 milhões em janeiro afaste a concorrência inglesa. Newcastle, Brentford e Bournemouth têm interesse no holandês, enquanto o Brighton também acompanha sua evolução. O Bournemouth intensificou a busca pelo jogador enquanto se prepara para a possível saída de Alex Scott.
Ascensão rápida atrai olhares da Europa
Taylor chegou a Roma vindo do Ajax apenas em janeiro, por € 17 milhões, mas se adaptou ao futebol italiano com rapidez impressionante. O meia foi titular em todos os jogos da Lazio na Serie A até agora nesta temporada, contribuindo com gols e assistências enquanto o time ocupa a liderança da tabela.
Desde que deixou a Holanda, ele disputou 33 partidas oficiais pela Lazio, com cinco gols e quatro assistências. A tranquilidade para controlar o ritmo do jogo, a capacidade de fazer a bola avançar e a disposição para aparecer vindo de trás como ameaça ao gol fizeram dele um alvo de destaque para os departamentos de recrutamento na Itália e na Inglaterra.
Diretoria dá garantia a Gattuso sobre transferências
Apesar da postura agressiva da Juventus e do interesse crescente da Premier League, uma saída em janeiro parece muito improvável. O veículo acrescenta que a diretoria da Lazio já garantiu ao técnico Gennaro Gattuso que jogadores importantes não serão vendidos no meio da temporada enquanto o clube estiver na disputa pelo título da Serie A.
Além disso, Taylor teria informado à comissão técnica que pretende terminar a temporada na capital italiana. Com contrato até 2030, a Lazio tem uma posição de força nas negociações, e o valor de € 40 milhões atribuído ao jogador só deve subir se a boa fase do time continuar. O Ajax, seu ex-clube, também tem direito a 10% do valor de uma futura venda e poderá receber uma quantia considerável quando ele deixar a Lazio.
Disputa no verão de 2027 parece provável
Com a Lazio firme em sua posição e Taylor comprometido com a busca de Gattuso pelo título, a Juventus e os quatro clubes da Premier League interessados devem ter uma janela de inverno frustrante. Clubes da Itália e da Inglaterra continuarão acompanhando de perto sua evolução nos próximos meses, enquanto a Lazio tenta manter o bom momento no campeonato nacional. Uma acirrada disputa de ofertas agora parece muito mais provável no verão de 2027.