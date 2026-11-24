Compartilhar Siga GOAL no Google

A Juventus prepara uma oferta de € 40 milhões em janeiro pelo meia Kenneth Taylor, da Lazio, e tenta superar o Newcastle United e outros três clubes da Premier League na disputa por sua contratação. O holandês de 24 anos, que defende a seleção, tornou-se um dos jogadores mais observados da Europa após ajudar a Lazio a chegar surpreendentemente à liderança da Serie A.

Publicidade

Juventus lidera disputa pela contratação

Segundo o TEAMtalk, a Juventus está à frente dos demais interessados em Taylor e espera que uma oferta de € 40 milhões em janeiro afaste a concorrência inglesa. Newcastle, Brentford e Bournemouth têm interesse no holandês, enquanto o Brighton também acompanha sua evolução. O Bournemouth intensificou a busca pelo jogador enquanto se prepara para a possível saída de Alex Scott .

Ascensão rápida atrai olhares da Europa

Taylor chegou a Roma vindo do Ajax apenas em janeiro, por € 17 milhões, mas se adaptou ao futebol italiano com rapidez impressionante. O meia foi titular em todos os jogos da Lazio na Serie A até agora nesta temporada, contribuindo com gols e assistências enquanto o time ocupa a liderança da tabela .

Desde que deixou a Holanda, ele disputou 33 partidas oficiais pela Lazio, com cinco gols e quatro assistências. A tranquilidade para controlar o ritmo do jogo, a capacidade de fazer a bola avançar e a disposição para aparecer vindo de trás como ameaça ao gol fizeram dele um alvo de destaque para os departamentos de recrutamento na Itália e na Inglaterra.

Diretoria dá garantia a Gattuso sobre transferências

Apesar da postura agressiva da Juventus e do interesse crescente da Premier League , uma saída em janeiro parece muito improvável. O veículo acrescenta que a diretoria da Lazio já garantiu ao técnico Gennaro Gattuso que jogadores importantes não serão vendidos no meio da temporada enquanto o clube estiver na disputa pelo título da Serie A.

Publicidade Publicidade

Além disso, Taylor teria informado à comissão técnica que pretende terminar a temporada na capital italiana. Com contrato até 2030, a Lazio tem uma posição de força nas negociações, e o valor de € 40 milhões atribuído ao jogador só deve subir se a boa fase do time continuar. O Ajax, seu ex-clube, também tem direito a 10% do valor de uma futura venda e poderá receber uma quantia considerável quando ele deixar a Lazio.

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Disputa no verão de 2027 parece provável

Com a Lazio firme em sua posição e Taylor comprometido com a busca de Gattuso pelo título, a Juventus e os quatro clubes da Premier League interessados devem ter uma janela de inverno frustrante. Clubes da Itália e da Inglaterra continuarão acompanhando de perto sua evolução nos próximos meses, enquanto a Lazio tenta manter o bom momento no campeonato nacional. Uma acirrada disputa de ofertas agora parece muito mais provável no verão de 2027.