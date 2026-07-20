Juventus precisa de uma venda importante: para as casas de apostas, os principais candidatos são Thuram e Bremer; Kalulu também pode deixar o clube

Uma transferência importante para tentar desbloquear também o mercado de contratações. A Juventus precisa se livrar de um jogador de peso, e há vários candidatos em potencial a deixar os bianconeri, sobretudo no meio-campo e na defesa, enquanto se aguarda para entender como agir para resolver o quebra-cabeça no ataque. Conforme mostram as cotações da Better e da Planetwin365, na lista dos principais candidatos a deixar Turim estão Khephren Thuram e Gleison Bremer, cujas saídas são cotadas, respectivamente, em 1,60 e 1,85.





Atenção também a Teun Koopmeiners, cotado em 1,65, apesar de uma possível transferência ser complicada pelo baixo desempenho na Juventus e pelos altos custos relacionados ao salário. De modo geral, na Juventus, após a não classificação para a Liga dos Campeões, todos parecem estar na lista de transferências: até mesmo um jogador como Pierre Kalulu, que se consolidou como um pilar da equipe de Spalletti, mas tem uma cotação de 7,50 para uma possível saída.