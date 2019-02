"Juventus precisa de algo extraordinário para passar", diz Allegri sobre a Champions League

Treinador da Juve fala sobre o revés no duelo de ida das oitavas de final do torneio continental. Italianos perderam por 2-0 para o Atlético de Madri

A Juventus é capaz de produzir "algo extraordinário" nesta temporada após a derrota na primeira rodada da Copa dos Campeões para o Atlético de Madri, segundo o técnico Massimiliano Allegri.

Os líderes da Serie A foram derrotados por 2 x 0 no Wanda Metropolitano na quarta-feira, com Jose Gimenez e Diego Godin colocando o Atleti em posição de liderança para chegar às quartas-de-final.

A Juve só venceu duas vezes em seus últimos cinco jogos em todas as competições, uma corrida que incluiu uma saída de 3 x 0 da Coppa Italia pelas mãos do Atalanta, bem como a derrota na Liga dos Campeões.

Allegri, entretanto, acha que sua equipe pode se recuperar para o Atlético se vencer os próximos três jogos do campeonato contra o Bologna, Napoli e Udinese.

"Temos 20 dias para preparar este grande desafio [contra o Atleti]", disse ele em entrevista coletiva no sábado.

"Certamente será uma ótima noite. Não sei se passaremos ou não, veremos às 11 da noite de 12 de março, mas precisamos fazer tudo para garantir que estamos nas melhores condições durante os próximos três dias. Jogos da Serie A. [Domingo] é outro jogo importante porque precisamos chegar ao jogo em Nápoles com a nossa liderança inalterada.Isso será um grande jogo para jogar, e depois teremos a Udinese e depois o Atlético. sorte de estar passando por estes 20 dias. Se você ganhou todos os jogos, o que é impossível, então a vida seria plana e sem graça ".

"Então, tivemos um bom choque. Não foi fácil antes e não será fácil em 12 de março, porque estamos jogando contra um time que ganhou muito nos últimos nove anos. Então, em março 12, que é o desafio, nós temos que dar tudo de nós para tentar mudar isso, a única certeza que tenho é que estaremos prontos em 12 de março. Acho que temos uma boa chance de passar por isso. Temos que transformar o que aconteceu em Madri em uma oportunidade de fazer algo extraordinário ".

Allegri também pareceu negar qualquer sugestão de que os contratempos recentes da Juve o tenham feito questionar seu futuro no clube.

"Eu me diverti até agora na Juventus, já que vencemos oito dos nove troféus na Itália. Eu me diverti. No momento em que eu não me divirto mais é no momento em que eu paro", disse ele.

"A vida é assim, você precisa de altos e baixos para ser interessante. Não é como se o Scudetto fosse entregue a nós".