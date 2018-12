Juventus pode usar Alex Sandro como moeda de troca para contratar Pogba

Lateral-esquerdo brasileiro pode ser envolvido em negociação com o Manchester United

A Juventus sonha com o retorno de Paul Pogba, que vive relacionamento complicado com José Mourinho e, segundo a imprensa inglesa, quer deixar o Manchester United. A possibilidade do negócio acontecer existe e a novela ganhou um novo capítulo neste sábado (15), e um capítulo envolvendo um brasileiro.

Um dos melhores laterais-esquerdos do futebol europeu nas últimas temporadas, Alex Sandro tem sido titular e peça importantíssima na Juventus, mas a Veccha Signora cogita envolver o brasileiro na negociação para contratar Pogba, segundo o TMW.

De acordo com o veículo, a Juve fará uma oferta de 40 milhões de euros mais Alex Sandro ao Manchester United para voltar a contar com Pogba em seu elenco.