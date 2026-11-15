Juventus pode perder Licina: Bayer Leverkusen, RB Leipzig e Brighton estão de olho nele. E o Bayern de Munique tem dois trunfos na manga

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Adin Licina sob os holofotes. O meia-atacante alemão nascido em 2007, emprestado à Cremonese, mas pertencente à Juventus, é um dos jovens mais cobiçados do cenário internacional.

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A Juventus aposta forte nele, mas precisa ficar atenta à concorrência e aos vários clubes interessados em sua situação. Licina jogou 13 vezes pela NextGen, treinou no verão com o time principal comandado por Spalletti e depois foi emprestado à Cremonese. Pelo clube, marcou na Copa da Itália contra o Parma e voltou a balançar as redes na primeira rodada, diante do Padova. Suas atuações foram prejudicadas por uma fratura no punho, mas ainda assim lhe renderam o Prêmio Gianluca Vialli de melhor jovem da Série B.

Seu futuro, porém, é incerto. Segundo o Tuttosport, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e Brighton estão de olho nele e podem agir já na janela de transferências de janeiro.

Vale lembrar que a Juventus o contratou sem custos junto ao Bayern de Munique em fevereiro passado. O clube bávaro tem direito de preferência e receberá 30% de uma futura venda.

Por sua vez, a Juve considera Licina inegociável neste momento.