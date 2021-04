Juventus perde Cristiano Ronaldo por lesão e Dybala deve pegar a Atalanta

Velha Senhora terá confronto direto e decisivo pela Serie A neste domingo (18); Pirlo confirma desfalque de CR7 por problemas na coxa

A Juventus terá um duelo importante pelo Campeonato Italiano neste domingo (18): um confronto direto contra a Atalanta pelo terceiro lugar da Serie A e por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. E para piorar a situação, a Velha Senhora não terá Cristiano Ronaldo, lesionado, para o duelo. Com isso, Paulo Dybala deve ganhar uma nova chance com o treinador Andrea Pirlo.

Cristiano Ronaldo foi titular na última partida da Juve, na vitória por 3 a 1 diante do Genoa. Contudo, o português não participou dos treinamentos ao longo da semana, com dores na coxa, e está confirmado como desfalque para o duelo contra a Atalanta.

O cinco vezes melhor do mundo, assim como o clube italiano, não vive seus melhores dias, mas foi desfalque apenas uma vez na temporada, por ter contraído a Covid-19. Agora, ele é mais uma dor de cabeça para a Velha Senhora, que está sob pressão após a precoce eliminação na Liga dos Campeões.

Com isso, Paulo Dybala, que não começa uma partida como titular pela Juve desde o dia 10 de janeiro, deve ganhar uma nova chance com o treinador Andrea Pirlo.

Foto: Getty Images

"Cristiano Ronaldo está com um problema na coxa. Ele não vai jogar contra a Atalanta. Vamos tentar recuperá-lo para quarta-feira [contra o Parma]”, confirmou Andrea Pirlo em coletiva de imprensa antes da partida.

"Ele não conseguiu se recuperar como queria nos treinos desta semana e preferimos não arriscar. Os jogos internacionais não ajudaram, ele tem jogado muito ultimamente”, completou.

Depois da triste notícia para os torcedores da Juve, Pirlo também afirmou que “Paulo Dybala começa amanhã". Esse será o primeiro jogo do argentino como titular desde janeiro - ele também enfrentou um problema no joelho neste período.

Com 62 pontos, um atrás do Milan, a Juventus ocupa o terceiro lugar na Serie A, apenas um ponto à frente da Atalanta, adversário deste domingo. Logo na sequência aparece o Napoli, com 59, que irá enfrentar a líder Inter de Milão amanhã.

Com as equipes emboladas na tabela, uma derrota pode custar caro para a equipe de Andrea Pirlo e, dependendo do resultado do Napoli, a Juve pode ficar fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões já ao final desta rodada, algo que pode ser determinante para o futuro do treinador italiano.