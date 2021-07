Juventus perde Arthur na pré-temporada: brasileiro vai passar por cirurgia

O meio-campista já vinha, há tempos, convivendo com dores e optou pelo procedimento cirúrgico

Más notícias para a Juventus: o meio-campista Arthur terá que passar por uma cirurgia devido à calcificação entre a tíbia e a fíbula que causa dores na perna direita há meses, e agora ele deve ficar parado por dois meses. Ainda que não tenha feito uma boa temporada no clube, não deixa de ser uma notícia ruim para o recém-chegado técnico Massimiliano allegri.

A lesao no joelho, ocorrida na partida do último dia 16 de dezembro contra a Atalanta, não deixou outra escolha para o meio-campista brasileiro, que na segunda parte da última temporada optou por não fazer cirurgia e jogar mesmo sentindo dores. A decisão foi tomada pensando em um lugar na seleção brasileira para a Copa América de 2021, objetivo que Arthur não conseguiu completar.

Durante o verão europeu Arthur não parou, mas passou por um programa específico com seus treinadores para tentar deixar o problema para trás. As dores voltaram e o brasileiro decidiu, em acordo com a Juventus, fazer uma cirurgia. O ex-gremista perdeu os primeiros treinos da pré-temporada juventina.

Após a operação, Arthur iniciará de imediato o programa de recuperação para voltar à disposição de Massimiliano Allegri no menor tempo possível.