Juventus não aceita proposta da China por Mandzukic, diz jornal

Dalian Yifang ofereceu ao atacante salário de R$ 42 milhões anuais

As altas cifras do futebol chinês não foram suficientes para convencer Mandzukic a trocar a Juventus pelo Dalian Yifang. De acordo com 'Corriere dello Sport', o atacante croata recebeu uma oferta salarial de R$ 42 milhões anuais, mas o atacante croata não aceitou.

Com a negativa do croata, os chineses foram atrás de Hamsik, que aceitou deixou o Napoli após mais de 500 jogos disputados.

Vale lembrar que Mandzukic está na Juve desde 2015, quando deixou o Atlético de Madrid. Pelo time italiano, foram 151 partidas, com 43 gols até o momento.