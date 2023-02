Juventus x Nantes ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Nantes entram em campo na tarde desta quinta-feira (16), em Turim, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após fazer uma campanha pífia na Champions League, a Juventus tenta se reerguer no território europeu e vai em busca do título. A Velha Senhora terá os reforços de Chiesa, Bonucci e Cuadrado, recuperados, e vem de três vitórias consecutivas na temporada. Porém, Miretti, Milik e Pogba seguem no departamento médico.

Já o Nantes encerrou a primeira fase da Europa League na vice-liderança do grupo G, com 9 pontos (três vitórias e três derrotas). O time francês vem de triunfo no fim de semana pela Ligue 1. Merlin é baixa por lesão, enquanto Ganago não foi relacionado por razões pessoais.

Prováveis escalações

Escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Escalação do Nantes: Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Mollett, Guessand; Delort.

Desfalques

Juventus

Paul Pogba, Arkadiusz Milik e Fabio Miretti estão lesionados.

Nantes

Quentin Merlin está lesionado, enquanto Ignatius Ganago não foi relacionado por motivos particulares.

