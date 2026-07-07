Juventus, Massara é o novo chefe da área esportiva: Diaz e Kessié são os nomes mais cotados para contratações, enquanto Cambiaso e Koopmeiners correm risco de serem negociados

A Juventus escolheu Frederic Massara como novo diretor esportivo. O anúncio oficial do clube foi divulgado há poucos minutos, em meio a uma revolução na diretoria que está em constante evolução. E, após a contratação de Ekathor, caberá ao ex-dirigente da Roma e do Milan dar continuidade ao trabalho de renovação do clube. Para os especialistas da Sisal, a escolha certa para o meio-campo ofensivo poderia ser Brahim Diaz, do Real Madrid.





O marroquino pode ter pouco espaço no esquema tático da Juventus e é um dos nomes citados por Luciano Spalletti: a aposta para sua chegada a Turim está em 3,00, a mesma cotação de Franck Kessié, ex-companheiro de Diaz no Milan e sem contrato após o término de seu vínculo com o Al-Ahli. O próprio jogador da Costa do Marfim comentou assim sobre uma transferência para a Juventus: “A Juventus? Sim, está se falando nisso, eu vi. Seria uma ótima contratação e, acima de tudo, estou sem contrato”. No meio-campo, a possibilidade de contratação de Leon Goretzka continua em alta, com cotação de 4,00. Também será preciso trabalhar bastante no que diz respeito às saídas. O nome mais próximo da saída, segundo os especialistas da Betflag, é o de Andrea Cambiaso, cuja transferência está cotada em 1,50, enquanto a de Teun Koopmeiners, um dos jogadores mais decepcionantes dos últimos dois anos, sobe para 1,65. A aventura de Jonathan David na Juventus pode ter durado apenas uma temporada, já que sua saída de Turim está cotada em 1,85.