Juventus x Lazio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Velha Senhora busca o sexto triunfo consecutivo no campeonato; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando emplacar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Lazio neste domingo (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela 15ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A Juventus quer dar sequência à sua arrancada na Serie A e, em quarto lugar com 28 pontos, vai em busca de sua sexta vitória seguida. A Velha Senhora continua sem contar com Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Samuel Iling-Junior, enquanto Alex Sandro está suspenso.

Do outro lado, a Lazio, com 30 pontos, entra em campo defendendo a sua vice-liderança. A equipe mandante tem apenas Manuel Lazzari como desfalque, e ter os retornos de Zaccangni e Immobile, recuperados.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Escalação do provável LAZIO: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Anderson, Pedro.

Desfalques

Lazio

Manuel Lazzari está machucado.

Juventus

Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Samuel Iling-Junior, lesionados, e Alex Sandro, suspenso.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium, Turim - ITA