Juventus x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Clássico será neste domingo (6), pela 13ª rodada do italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Duelo de titãs na Itália! Juventus e Inter de Milão se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h45 (de Brasília), em Turim, em clássico válido pela 13ª da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Após um mau início no campeonato, a Juventus busca a quarta vitória consecutiva. A Velha Senhora, oitava colocada com 22 pontos, terá os retornos de peças importantes, como Angel Di Maria, Bremer e Dusan Vlahovic, recuperados.

Do outro lado, a Inter de Milão também vem de uma sequência de quatro partidas sem perder e vai a campo defendendo a sua posição dentro do G-6. Os Nerazzurri estão em sexto lugar, com 24 pontos, e não possuem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Juventus

Paul Pogba, Leandro Paredes e Mattia De Sciglio continuam fora por lesão.

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium, Turim - ITA