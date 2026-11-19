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Após 11 jogos, a Juventus já está 11 pontos atrás da Lazio, líder da Serie A. O clube com mais títulos italianos busca reencontrar seu rumo e reforçar o meio-campo. Um dos principais alvos seria Pierre-Emil Höjbjerg, que iniciou a carreira profissional no Bayern de Munique.

Höjbjerg, de 31 anos, está no Olympique de Marselha, da Ligue 1, desde 2024, após anos de muito sucesso na Premier League pelo Southampton e pelo Tottenham. Ele seria o jogador desejado tanto pelo técnico Luciano Spalletti quanto pelo CEO da Juve, Giovanni Carnevali. Isso seria uma boa notícia para Höjbjerg, já que Spalletti é criticado pela falta de resultados na Velha Senhora e não há garantia de que ainda será o treinador em janeiro. Mas, se o CEO também quer contratá-lo, esse é um ponto a seu favor.

Segundo a Gazzetta dello Sport , o interesse seria mútuo: Höjbjerg não descartaria seguir a carreira na Itália, em uma liga considerada mais forte que a Ligue 1. Além disso, o Olympique de Marselha enfrenta algumas dificuldades financeiras, e vendas de jogadores no inverno europeu seriam uma saída natural.

Por que a Juventus está na mira da UEFA?

Há, porém, um obstáculo: a Juve também não está em boa situação financeira, e a UEFA acompanha de perto os gastos do clube com mais títulos italianos. Como a Juve gastou mais do que permitem as regras do Fair Play Financeiro em diversas ocasiões nos últimos anos, a UEFA impôs ao clube, em junho, um plano de recuperação financeira de três anos. Esse acordo estabelece não apenas uma multa pelas infrações financeiras, mas também o déficit anual máximo permitido. Nesta temporada, a Juve pode registrar um déficit de, no máximo, cinco milhões de euros. Na próxima, terá de equilibrar as contas. Em 2028, se cumprir as exigências, o clube poderá voltar a seguir as regras normais do Fair Play Financeiro.

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Isso significa que, na próxima janela de transferências, no inverno europeu, eventuais reforços só poderão chegar por empréstimo. No caso de Höjbjerg, fala-se em um empréstimo com opção ou obrigação de compra por 15 milhões de euros no verão europeu.

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A Juve teria mais margem de manobra se algum jogador deixasse o clube no inverno europeu. Um candidato é Weston McKennie. O ex-jogador do Schalke 04 é associado a uma transferência para o Manchester United, agora comandado por Mauricio Pochettino, que vinha sendo seu técnico na seleção. McKennie trocaria, então, um clube em crise por outro? Apesar de o americano ter negado a possibilidade, ela não está totalmente descartada.

Quantos jogos Pierre-Emil Höjbjerg disputou pelo Bayern de Munique

Se Höjbjerg realmente se transferir para a Juventus, o atacante alemão Nick Woltemade terá como companheiro um líder de equipe muito forte nos duelos, conhecido tanto pela dedicação quanto pela inteligência em campo.

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Höjbjerg chegou às categorias de base do Bayern de Munique vindo de Copenhague no verão europeu de 2012 e estreou pela equipe profissional sob o comando de Jupp Heynckes em abril de 2013. Embora Pep Guardiola, sucessor de Heynckes, o elogiasse publicamente, Höjbjerg não conseguiu se firmar no clube com mais títulos alemães. Depois de dois empréstimos, ao Augsburg e ao Schalke 04, e de 25 jogos pelo Bayern em todas as competições, o dinamarquês se transferiu para a Inglaterra em 2016, onde foi titular tanto no Southampton quanto, mais tarde, no Tottenham.