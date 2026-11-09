Compartilhar Siga GOAL no Google

A Juventus ficou revoltada após uma decisão polêmica da arbitragem que pode ter lhe custado os três pontos no dramático empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Enquanto o clube segue em busca de uma posição mais alta na classificação da Serie A, um lance nos minutos finais envolvendo Joao Mario provocou intenso debate em toda a Itália.

Publicidade

Polêmica por toque de mão no fim do jogo em Florença

A Juventus teve de se contentar com um empate por 2 a 2 fora de casa contra a Fiorentina depois que um pedido de pênalti nos minutos finais foi rejeitado. O time visitante buscou o empate duas vezes, com Nick Woltemade e Gleison Bremer respondendo aos gols de Mateo Pellegrino e Alieu Njie.

Com a partida empatada nos instantes finais, a bola atingiu o braço de Joao Mario, da Fiorentina, dentro da área. O árbitro deixou o jogo seguir, e o VAR decidiu não intervir, para grande frustração da Juventus.

Comentaristas criticam falta de intervenção do VAR

Veículos italianos e analistas de arbitragem concordaram que o pênalti deveria ter sido marcado. Os principais jornais esportivos La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport concluíram que o toque de mão era passível de punição.

O ex-árbitro e DAZN comentarista Luca Marelli analisou o lance em detalhes e rejeitou o argumento de que o desvio justificava o contato. “O ponto de contato fica abaixo do cotovelo, mais no braço do que na axila”, disse Marelli à DAZN. “A bola desvia no jogador de forma inesperada, mas o braço dele estava afastado do corpo.”

Publicidade Publicidade

Marelli observou que, embora Kolo Muani não tenha conseguido cabecear inicialmente e a bola tenha desviado em uma chuteira, o braço de Joao Mario estava em uma posição antinatural, formando um ângulo de 90 graus.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“Não há dúvida de que o jogador da Fiorentina tocou a bola com o braço e deveria ter sido punido”, acrescentou Marelli. “Dizer que o lance foi inesperado é apenas uma explicação possível, mas o VAR deveria ter chamado o árbitro ao monitor para marcar o pênalti.”

Juventus deixa escapar pontos valiosos

Por não ter conquistado os três pontos, a Juventus segue tentando recuperar terreno na Serie A. O time de Turim ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 18 pontos somados nas primeiras 11 partidas.

Publicidade

Embora a reação para buscar o empate duas vezes mostre a força da equipe, a polêmica de arbitragem no fim fará o resultado parecer uma perda de dois pontos. A Fiorentina, por sua vez, escapou do susto nos minutos finais e conquistou um ponto valioso, permanecendo na 15ª posição, com nove pontos.

Em busca de posições na tabela da Serie A

A Juventus tem uma tarefa difícil para subir na classificação e precisa rapidamente transformar a frustração em motivação para os próximos jogos do campeonato. Com a equipe ainda fora das primeiras posições, transformar empates em vitórias será fundamental na tentativa de salvar sua campanha nacional e reduzir a distância para os líderes.