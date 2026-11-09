Polêmica por toque de mão no fim do jogo em Florença
A Juventus teve de se contentar com um empate por 2 a 2 fora de casa contra a Fiorentina depois que um pedido de pênalti nos minutos finais foi rejeitado. O time visitante buscou o empate duas vezes, com Nick Woltemade e Gleison Bremer respondendo aos gols de Mateo Pellegrino e Alieu Njie.
Com a partida empatada nos instantes finais, a bola atingiu o braço de Joao Mario, da Fiorentina, dentro da área. O árbitro deixou o jogo seguir, e o VAR decidiu não intervir, para grande frustração da Juventus.
Comentaristas criticam falta de intervenção do VAR
Veículos italianos e analistas de arbitragem concordaram que o pênalti deveria ter sido marcado. Os principais jornais esportivos La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport concluíram que o toque de mão era passível de punição.
O ex-árbitro e DAZN comentarista Luca Marelli analisou o lance em detalhes e rejeitou o argumento de que o desvio justificava o contato. “O ponto de contato fica abaixo do cotovelo, mais no braço do que na axila”, disse Marelli à DAZN. “A bola desvia no jogador de forma inesperada, mas o braço dele estava afastado do corpo.”
Marelli observou que, embora Kolo Muani não tenha conseguido cabecear inicialmente e a bola tenha desviado em uma chuteira, o braço de Joao Mario estava em uma posição antinatural, formando um ângulo de 90 graus.
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“Não há dúvida de que o jogador da Fiorentina tocou a bola com o braço e deveria ter sido punido”, acrescentou Marelli. “Dizer que o lance foi inesperado é apenas uma explicação possível, mas o VAR deveria ter chamado o árbitro ao monitor para marcar o pênalti.”
Juventus deixa escapar pontos valiosos
Por não ter conquistado os três pontos, a Juventus segue tentando recuperar terreno na Serie A. O time de Turim ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 18 pontos somados nas primeiras 11 partidas.
Embora a reação para buscar o empate duas vezes mostre a força da equipe, a polêmica de arbitragem no fim fará o resultado parecer uma perda de dois pontos. A Fiorentina, por sua vez, escapou do susto nos minutos finais e conquistou um ponto valioso, permanecendo na 15ª posição, com nove pontos.
Em busca de posições na tabela da Serie A
A Juventus tem uma tarefa difícil para subir na classificação e precisa rapidamente transformar a frustração em motivação para os próximos jogos do campeonato. Com a equipe ainda fora das primeiras posições, transformar empates em vitórias será fundamental na tentativa de salvar sua campanha nacional e reduzir a distância para os líderes.