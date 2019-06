Juventus está prestes a confirmar contratação de Sarri como treinador

O comandante do Chelsea chegaria para substituir Massimiliano Allegri, que deixou a equipe italiana no fim da última temporada

Maurizio Sarri é aguardado como novo treinador da , após o clube italiano chegar a um acordo com o sobre os valores que envolvem sua liberação.

Fabio Paratici, membro da diretoria Bianconera, passou os últimos dias em Londres negociando com Marina Granovskaia, diretora de futebol dos Blues e pessoa de confiança do dono da equipe, Roman Abramovich. Fontes ligadas à conversa revelam que um acordo estaria próximo de ser alcançado, com detalhes a definir entre as partes.

Em relação a valores, é provável que o clube do Stamford Bridge receba pouco mais de 5 milhões de libras (cerca de R$ 24 milhões) para liberar o treinador. Sarri, por sua vez, pode ganhar por volta de 7 milhões de euros (em torno de R$ 34 milhões) por ano em um contrato de três temporadas.

O treinador chegaria para substituir Massimiliano Allegri, que, em comum acordo com a cúpula da Juve, deixou o cargo de treinador da equipe.

A Goal já antecipou que Frank Lampard, atualmente treinador do , é cotado para substituir o italiano nos Blues. Em sua primeira temporada na , o italiano levou o time ao título da .