Juventus está perto de acordo com De Ligt em negócio de 70 milhões de euros

Juve e Matthijs De Ligt chegam a um acordo. Agora, o clube italiano tenta um acordo com o Ajax para levá-lo em definitivo para o Allianz Stadium

Passo a passo até o final. É mais, está já quase sobre a linha de chegada. A quer Matthijs De Ligt e ele quer ir para a Juventus. É a opção de ambos, clara e definitiva. Respaldado pelas palavras de seu agente, Mino Raiola, ao The Telegraaf. A situação é quase certa: o jogador tem um acordo com a Vecchia Signora. Agora está tudo nas mãos dos clubes. Sem pressa, mas sem pausa.

De fato, a operação segue avançando aos poucos. Em Turim, há grande otimismo. Não poderia ser de outra maneira depois de ter superado o mais importante. O sempre esteve interessado - e a cúpula voltou a abrir a porta do Camp Nou há três dias.

Ainda havia o interesse do . Porém, com uma manobra hábil de adiantamento, o diretor esportivo Fabio Paratici se adiantou na última curva. Agora, fica só a reta final para averiguar quem estará no mais alto lugar do pódio, mesmo que dificilmente haja surpresas.

O jogador, enquanto isso, começa a pré-temporada com o . Outro sinal de que as negociações estão correndo por um bom caminho. Não há necessidade de forçar o acordo por meio da imprensa nem por meio de comunicados mais ácidos. Dito isso, a via está traçado e todos os sinais apontam à operação que poderá se fechar já nesta semana. Ou ao menos essa é a intenção da Juventus, que prefere que De Ligt esteja à disposição o quanto antes no elenco de Maurizio Sarri.

O acordo entre Juventus e De Ligt está armado sobre três pilares: um acordo por cinco temporada, com 12 milhões de euros por ano para o holandês, entre fixo (8 milhões de euros) e variáveis (4 milhões de euros). Agora, o acordo fica com o Ajax. O campeão italiano quer pagar 65 milhões de euros, e os holandeses pedem 10 milhões de euros a mais. Uma distância relevante. A transferência inclui uma cláusula rescisória de 150 milhões de euros já acordada.