Juventus está disposta a investir 80 milhões de euros em Pogba

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus está interessada em Isco caso a transferência com Poga não dê certo

O retorno de Paul Pogba à Juventus parece estar cada vez mais próximo. Segundo informações do jornal italiano Tuttosport, a equipe de Turim estaria disposta a pagar 80 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões) para contar com o francês no clube, em janeiro de 2019.

Na temporada 2016-17, Pogba deixou a Juve para transferir ao Manchester United por 105 milhões de euros (R$ 409 milhões). Porém, o jogador não poderia imaginar que a relação com o treinador dos Reds Devils, José Mourinho, seria problema nos bastidores da equipe inglesa.



(Foto: Getty Images)

Caso a transferência com Pogba não ocorra de acordo com o esperado pela Velha Senhora, a Juve já teria uma segunda opção em mente, o meio-campista Isco. Atleta do Real Madrid, o espanhol não vive um bom momento nos Blancos após a chegada de Santiago Solari no comando da equipe. Porém, o principal alvo ainda é Paul Pogba.

Na última terça-feira (11), Pjanic manifestou interesse em jogar ao lado do francês na Juve. Em entrevista, o meia disse: "Pogba seria bem-vindo, com certeza!".