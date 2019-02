Juventus está disposta a investir 45 milhões de euros por Marcelo, diz jornal

Velha Senhora também estaria disposta a dobrar o salário que o brasileiro recebe no Real Madrid

Mesmo com o fechamento da janela de transferências do mercado de inverno na Europa, as especulações envolvendo possíveis negociações seguem a todo vapor. De acordo com o jornal italiano TuttoSport, a Juventus planeja ofercer 45 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões) ao Real Madrid para contratar o lateral-esquerdo Marcelo.

O nome de Marcelo vem sendo comentado dentro do clube de Turim desde a chegada de Cristiano Ronaldo, que é amigo pessoal do brasileiro.

Além disso, ainda segundo a publicação, a Juve planeja oferecer a Marcelo o dobro do que o jogador recebe atualmente no Real Madrid: 12 milhões de euros por ano (cerca de R$ 50 milhões).