Juventus está de castigo: time ficará uma semana na concentração

Após derrotas contra Sassuolo e Verona, equipe de Turim tenta encontrar serenidade em um momento complicado

O momento ruim da Juventus, em crise de ideias de futebol e de resultados em campo, teve os primeiros efeitos. A equipe de Massimiliano Allegri entrará em concentração por uma semana, de segunda a sábado, 1º a 7 de novembro, após as derrotas contra Sassuolo (2 a 1) e Verona (2 a 1) que desestabilizaram o ambiente. Já são três jogos sem vitórias.

O objetivo é encontrar serenidade em um período delicado, que vê os bianconeri estacionados na oitava posição da Série A Italiana, com 15 pontos (13 a menos do que os líderes Napoli e Milan), representando a pior campanha da Juve desde 2014/15. Uma lacuna que corre o risco de aumentar se os rossoneri e azzurri vencerem seus respectivos jogos contra Roma e Salernitana neste domingo (31).

Uma escolha quase obrigatória da equipe, apoiada por Massimiliano Allegri, que visa dar um sinal sobre a importância da união do grupo que nestes últimos jogos parece ter desaparecido. Um tempo para buscar resoluções tácticas e mentais.

"É difícil dar explicações. Nós só temos que calar a boa e trabalhar duro, esse é o único remédio. Dentro de alguns meses, esperamos estar em uma posição diferente, então temos que levantar a cabeça de novo. Por agora, é uma vergonha termos apenas 15 pontos na liga", disse Allegri ao Sky Sports Italia.

No dia 2, terça-feira, a Juve volta a entrar em campo, desta vez na Liga dos Campeões, competição em que o desempenho é melhor: 3 vitórias em 3 jogos. O duelo é contra o Zenit no Allianz Stadium. Pelo Campeonato Italiano, o compromisso é apenas no dia 6, diante da Fiorentina, também em Turim.