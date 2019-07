Juventus entra na briga por Lukaku com a Inter, que tem Cavani como plano B

Juventus entra na briga com Internazionale por Romelu Lukaku. Clube de Milão aponta a mira para Edinson Cavani, hoje no PSG. Dzeko é a terceira opção

A de Milão e a estão cruzando o caminho um do outro, não apenas no campo, mas também no mercado de transferências. A Vechia Signora entrou em uma negociação com Romelu Lukaku, que é um alvo nerazzurri. Agora, ele também é um objetivo bianconero.

Não é uma operação considerada fácil e ainda é incipiente, mas há um interesse real em Lukaku. A tal ponto que a Juventus estaria disposta a propor o intercâmbio com Dybala no . A Inter prepara uma oferta para os Red Devils - 70 milhões de euros (R$ 294,7 milhões) mais bônus.

Conforme relatado pelo jornal Corriere dello Sport, na verdade, Marotta vê Edinson Cavani como uma alternativa para Romelu Lukaku. O uruguaio tem contrato até 2020 e a idade de 32 anos poderia reduzir o preço do artilheiro. A posição do ainda não está clara, de acordo com a publicação.



O que poderia facilitar qualquer negociação para a neste momento é uma venda rápida de Mauro Icardi, que está fora dos planos do clube do San Siro.

Enquanto isso, a Inter sabe que precisa comprar dois atacantes e um deles seria Dzeko. Apesar da recente mudança de direção do bósnio, a equipe não desiste e tenta contratá-lo.

De acordo com o site Tuttosport, os contatos foram retomados com Dzeko. É possível que, nas próximas horas, haja uma nova oferta para a , a menos que Marotta queira esperar pela segunda-feira para se encontrar com os líderes Giallorossi.