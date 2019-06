Juventus entra na briga por De Ligt, e seu sogro aconselha o Barça

Zagueiro holandês se encontra de férias e sem pressa para resolver o seu futuro. Barça, Juventus e PSG querem contratá-lo

Matthijs de Ligt vai deixar o em poucos dias, mas é difícil saber qual será o seu destino. Há alguns meses não havia dúvida, era o , ​​mas com o passar dos dias, as opções do Barça foram diluídas. Outros grandes da Europa estão disputando para assumir os serviços do holandês. Entre eles, a .

De acordo com o 'Tuttosport', o clube de Turim entrou na briga pelo jogador. Para isso, eles enviaram o seu diretor de esportes, Pavel Nedved, para negociar com o jogado. Sua intenção é viajar para Mônaco e tentar convencer Mino Raiola, o agente do jogador e um louco por qualquer negociação. Eles se conhecem bem, não só porque são homens do futebol, mas porque Raiola também é agente de Pogba, que passou pela Juventus.

Convencê-lo é dar um passo importante para a decisão de De Ligt, já que o zagueiro tenta resolver suas dúvidas com a ajuda de seus pais, Raiola e o ex-jogador do Ajax, Barry Hulsoff.

Se ele também se deixar aconselhar por seu sogro, Barcelona crescerá em suas opções. Keje Molenaar, como é chamado o pai de sua esposa, era defensor do Ajax nos anos 1980 e crê que o melhor destino possível para De Ligt seria sob o comando de Ernesto Valverde.

"Ele está de férias, em algum lugar distante. Eu prefiro que ele se junte ao Barcelona, ​​é um clube maravilhoso. E ele ainda pode jogar com Messi, mas eu não sou seu conselheiro", explicou o sogro do jogador ao jornal L'Equipe.