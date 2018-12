Juventus e PSG AO VIVO e DE GRAÇA; veja quais jogos serão transmitidos por DAZN na semana

Os líderes isolados da Ligue 1 e Serie A entram em campo em jogos que você pode acompanhar com exclusividade e de graça no DAZN

O DAZN transmite com exclusividade a partida entre Juventus e Roma, da Serie A e PSG e Nantes, da Ligue 1, que serão exibidas AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais de DAZN - Facebook e YouTube - e aqui na Goal Brasil . Os jogos estão marcados para este sábado (21), às 17h30 de Brasília (Juventus x Roma) e às 18h (PSG x Nantes).

JUVENTUS X ROMA

O confronto válido pela 17ª rodada da Serie A será disputado no Allianz Stadium, casa da Vecchia Signora . Os donos da casa estão com 46 pontos, na liderança da Serie A e podem chegar a 11 de diferença ao vice-líder, Napoli. A Roma, por sua vez, ocupa a 7ª posição com apenas 24 pontos e tenta se aproximar da zona de classificação para a Champions League. Nos últimos cinco confrontos entre os dois times, a Juve conseguiu três vitórias, um jogo terminou empatado e outro foi vencido pelos Giallorossis.



(Foto: Getty Images)

Confira a provável escalação da Juventus: Escolha dos editores Análise: com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Corinthians no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Qual será a premiação distribuída na Copa Libertadores 2019?

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Confira a provável escalação da Roma:

PSG x NANTES

Separados por 24 pontos, PSG e Nantes se encaram pela 19ª rodada da Ligue 1 e possuem ambições distintas na competição. Os parisienses defendem a invencibilidade com a campanha de 14 vitórias e dois empates. Já os Canários, como os visitantes são conhecidos, buscam surpreender os atuais campeões do Campeonato Francês se aproximar da região intermediária da tabela.



(Foto: Getty Images)

Confira a escalação prévia do PSG:

Confira a escalação prévia do Nantes:

As partidas são algumas das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pelaGoal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.