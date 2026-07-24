Juventus e Politecnico de Turim lançam a primeira edição do International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment

Juventus e o Politécnico de Turim, através da PoliTO Master School, lançam a primeira edição do International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, um novo percurso de alta formação dirigido a gestores e profissionais do setor do desporto e do entretenimento.





O Executive Master nasce com o objetivo de formar perfis capazes de compreender e gerir a crescente complexidade dos ecossistemas do desporto e do entretenimento através de uma abordagem sistémica e integrada. "Este master nasce da faísca de combinar a visão da Juve e a tecnologia do Politécnico - declarou Greta Bodino, Chief People, Culture& Esg Officer da Juventus - e durante o percurso não haverá estágios no nosso clube, mas a cerimónia de graduação realizar-se-á no Allianz Stadium". Para Giorgio CHIELLINI, "a esperança é dar competências científicas para criar sistemas que possam durar no tempo - explicou o dirigente da Juventus durante a conferência que teve lugar na casa da Juve - e esperamos que este possa ser o primeiro de muitos outros projetos em conjunto com o Politécnico".





O Master terá trinta vagas e arrancará em janeiro de 2027, terminando em maio do mesmo ano, com uma duração total de cinco meses. As aulas serão ministradas em inglês por docentes do Politécnico de Turim e por especialistas provenientes de algumas das principais organizações internacionais ativas nos setores do desporto e do entretenimento. "A Juve fez-nos sentir imediatamente em família, a atmosfera que encontrámos permitiu-nos fazer tudo em tempos rápidos e isso não é garantido", disse Stefano Corgnati, reitor do Politécnico de Turim. "O percurso será composto por cerca de 60-70 horas entre presença e aulas online, além da parte de project work e, obviamente, do estudo", sublinhou o diretor da Escola para a Didática Atitudinal do Politécnico de Turim, Emilio Paolucci.