Juventus e Napoli veem a Liga dos Campeões ficar mais distante: Spalletti e Allegri seguem com o futuro incerto; para as casas de apostas, Conte e Pioli são as principais alternativas

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A pausa chegou sem o sorriso tão esperado para a Juventus e o Napoli, que, com os empates contra Fiorentina e Lazio, respectivamente, não conseguiram aproveitar a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Champions League. Seis pontos separam a Juventus do G-4, enquanto, para o Napoli, a distância chega a nove. Números que colocam os cargos de Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri cada vez mais em risco. Agora, os dois precisam ficar atentos à concorrência: segundo os analistas de apostas da Goldbet e da Better, a principal alternativa para a Juventus é o grande retorno de Antonio Conte, cotado a 5,00, seguido por outro ex-treinador, Didier Deschamps, a 6,00. Mais distante aparece a opção Stefano Pioli (8,00), que, no entanto, é o principal candidato ao comando do Napoli, cotado a 5,00. Para o clube da Campânia, a possibilidade de contratar Vincenzo Montella (8,00) também segue viva, enquanto as hipóteses de Sergio Conceicao e do retorno de Rafa Benitez aparecem a 10,00.