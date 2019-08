Juventus e Man City próximos de selar troca de Danilo por Cancelo

O português chegaria à Inglaterra para ser o quarto reforço na equipe treinada por Pep Guardiola

A troca de laterais-direito entre e será completada nesta segunda-feira (05), segundo apurado pela Goal. Desta forma, o português João Cancelo irá para a enquanto o brasileiro Danilo seguirá para a – assim como 30 milhões de euros, pagos pelos Citizens à Juve, como parte do acordo.

É esperado que as conversas terminem com final feliz, já que o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, é esperado nesta segunda-feira na Inglaterra para finalizar as negociações. Cancelo, inclusive, seria um dos grandes entusiastas da troca e já estaria se colocando à disposição para vestir a camisa dos Citizens na abertura da Premier League, contra o , no sábado (10).

Danilo, que no período como jogador do City não conseguiu ser titular inquestionável, embora tenha vivido alguns bons momentos, também seria entusiasta da troca – para conseguir mais tempo de jogo e troféus.

Muito também se fala da chegada de Paratici em Manchester para negociar uma troca entre Dybala e Lukaku, mas o teria diminuído o interesse em contar com o argentino da equipe italiana e o negócio não deve acontecer.