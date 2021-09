Juventus e Dybala se aproximam para selar renovação de contrato

Depois de perder Cristiano Ronaldo, a Velha Senhora fez do argentino sua prioridade na equipe

Desde que perdeu Cristiano Ronaldo para o Manchester United, a Juventus tem focos e projetos novos para o time. Um dos principais objetivos neste momento é renovar o contrato de Paulo Dybala, que acaba em junho de 2022.

Depois de muitas especulações sobre uma possível saída da Juve, com a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro, Dybala parece estar próximo de renovar seu vínculo com a Velha Senhora, conforme apurou a Goal. O jogador de 27 anos, inclusive, já se mostrou disposto a seguir no clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Esperamos fechar em breve para a renovação", disse Dybala após o jogo contra o Malmo pela Liga dos Campeões. “Todos querem concluir as negociações, eles sabem que da minha parte existe uma grande vontade de ficar em Turim. Sei que a direção também quer renovar o meu contrato. Espero que tudo acabe em breve e possam chegar boas notícias para todos, estou muito confiante".

Enquanto isso, o clube realmente se movimentava para manter o argentino no elenco. O diretor da Juve, Pavel Nedved falou sobre isso ser prioridade. "Colocamos Dybala no centro do nosso projeto. Contamos com o jogador e tentaremos assinar o contrato o mais rápido possível".

E esta história parece cada vez mais próxima de um final feliz para os dois lados. A Goal apurou que os contatos entre o clube e o agente de Dybala estão sendo positivos, de forma que eu breve a prorrogação contratual deve ser assinada. O novo contrato, válido até 2025, prevê um aumento salarial, no qual o atacante vai passar a ganhar 8 milhões de euros por ano, mais bônus.

Na Juve desde 2015, quando se transferiu do Palermo, Dybala tem 259 jogos com a camisa Bianconera, tendo marcado 102 gols, além de ter dado 43 assistências. Neste período conquistou 12 títulos, incluindo cinco do Campeonato Italiano.