Juventus define prazo e espera resposta de Di Maria neste final de semana

Os Bianconeri estão aguardando a resposta do agente do argentino; prazo fixado pelo clube é neste final de semana

A possível transferência de Ángel Di María para a Juventus tem tomado conta dos noticiários esportivos na Itália. Embora a 'novela' venha se estendendo, é possível que chegue ao seu desfecho neste final de semana, já que o clube italiano impôs o prazo para a resposta do agente do jogador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Di María não renovou seu contrato com o PSG e deixará o clube francês de graça. A Juventus se colocou como principal provável destino do argentino, mas a negociação ainda não foi fechada.

O clube italiano enviou sua proposta para Fideo, o agente do jogador, e está esperando pela resposta. A exigência do meia-atacante é de um contrato de apenas um ano. A proposta da Juve foi feita com um prazo para a decisão: este final de semana, entre 18 e 19 de junho.

Di María já afirmou que seu desejo é encerrar sua carreira onde ela começou: no Rosário Central, da Argentina. Já aos 34 anos, a Juve, se confirmada a negociação, pode ser o último clube europeu de Ángel Di María.