Juventus corre por acerto com Isco para evitar concorrência inglesa, diz TV

Jogador continua sendo alvo de críticas, mesmo com pouco tempo em campo

Isco continua gerando polêmicas no Real Madrid, e sua venda é uma previsão próspera para o clube merengue.

Segundo o canal Rai Sport, a Juventus é a principal candidata a contratar o jogador, ainda mais sabendo da concorrência com o Manchester City e Chelsea para trazê-lo. O clube já está fazendo as movimentações para fechar a operação após o Real Madrid ter dado sinal verde para a transferência.

Santiago Solari continua deixando o meio-campista de fora do plantel titular, e na última partida dos Blancos, na vitória contra o Alavés, Isco foi alvo de muitas críticas por não ter cumprimentado o delegado do Real, Chendo, ao deixar o campo no fim da partida. Ele entrou nos últimos minutos de jogo.

🎥 Primeiro mandou a torcida tomar no c*, com sobrepeso, relação com Solari e agora não cumprimentou Chendo. Isco está fazendo de tudo pra ser vendido. pic.twitter.com/oqzGyTZzAS — Nação Madridista (@nacaormcf) 4 de fevereiro de 2019

Até o momento, o clube merengue está ouvindo todas as ofertas que vêm e se mostram dispostos a mudar os ares. A entidade não descarta a opção de negociar a saída de Isco, mas por uma quantia respeitável, que pode girar em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões).

Também há o fato de que o próprio jogador deseja ser titular na sua próxima equipe justamente para ter visibilidade e poder ser convocado à seleção espanhola para disputar a Eurocopa. Obviamente que, jogando como substituo, o espanhol não terá grandes chances de estar nas listas de Luis Enrique.